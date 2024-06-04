RADIATE シアーシャツ アウター

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商品詳細
カラー···ベージュ着丈···ロング柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、夏RADIATEシアーシャツアウターになります。お色違いを店頭にて全色購入致しましたがこちらのみ出品致します。⇩⇩⇩販売商品一覧です⇩⇩⇩#Hanahanarun販売商品一覧●サイズ：タグ表記38サイズ肩幅49cm身幅69cm着丈102cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：お写真にてご確認ください。●状態：試着のみの着用でしたので汚れ、ほつれなどは目視ではありません。中古品ということをご理解いただいた上でお写真を確認して頂きご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅フィッティングルームにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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