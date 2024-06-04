Acne Studios アクネストゥディオズ　カシミヤ100 ストール　大判

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます♪●匿名発送●1~2日発送●送料無料●フォロー割●おまとめ割〜ご購入前にプロフィールを必ずお読み下さい〜★商品名★ AcneStudios アクネストゥディオズ ストール カシミヤ100%大判 人気色★商品状態★ ⚪︎目立つダメージは見当たりません。 ⚪︎多少の着用感、毛羽立ち はありますがまだまだ 着用頂ける状態です。 ★平置き実寸サイズ★ （cm） 27×262（フリンジ含む）他にも色々出品していますご覧下さいね♪↓↓↓ #andLUXENO.H-034素材···カシミヤ100%柄・デザイン···チェック素材···カシミヤ
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