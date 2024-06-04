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Acne Studios アクネストゥディオズ　カシミヤ100 ストール　大判
商品番号 P29415501531
商品名

Acne Studios アクネストゥディオズ　カシミヤ100 ストール　大判
ブランド名 アクネストゥディオズ
特別価格 税込 12,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪●匿名発送●1~2日発送●送料無料●フォロー割●おまとめ割〜ご購入前にプロフィールを必ずお読み下さい〜★商品名★　　AcneStudios　　アクネストゥディオズ　　　ストール　カシミヤ100%大判　人気色★商品状態★　　　　⚪︎目立つダメージは見当たりません。　　　⚪︎多少の着用感、毛羽立ち　　　はありますがまだまだ　　　着用頂ける状態です。　★平置き実寸サイズ★　　（cm）　　　27×262（フリンジ含む）他にも色々出品していますご覧下さいね♪↓↓↓　　#andLUXENO.H-034素材···カシミヤ100%柄・デザイン···チェック素材···カシミヤ
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