ポルノグラフィティ/ 人体模型

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商品詳細
ポルノグラフィティのチャレンジグッズですアスマートで購入いたしました商品が届いて梱包の段ボールを開封したのみの新品未開封品です発送はアスマートで届いた状態のまま封をして発送したいと思います《アスマートより引用》【素材】ABS樹脂、PVC【サイズ】全長:約30cm【仕様】昭仁Model、晴一Model2体セット(化粧箱入り)よろしくお願いいたします
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http://narcologia.ru/goods/enquire987289.html
http://narcologia.ru/goods/plaque694107.html
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