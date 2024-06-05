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正規/新品 ミスビヘイブ misbhv モノグラム トップス キャミ
商品番号 V39197265288
商品名

正規/新品 ミスビヘイブ misbhv モノグラム トップス キャミ
ブランド名 ミスビヘイブ
特別価格 税込 6,439 円
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商品詳細

MonogramSpaghettiTopBlackミスビヘイブ公式オンラインサイトより個人輸入しました本物です購入後、クロゼットに保管しており商品は未使用です商品情報ストレッチナイロンジャージのキャミソール。カラーはブラック。ベージュのロゴ模様。・スクエアネック・取り外しと長さの調節ができるショルダーストラップ・背面に開閉ジッパーカラー：Black/Beige68%ポリアミド,32%エラスタン.ポーランド製。
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