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商品詳細
MonogramSpaghettiTopBlackミスビヘイブ公式オンラインサイトより個人輸入しました本物です購入後、クロゼットに保管しており商品は未使用です商品情報ストレッチナイロンジャージのキャミソール。カラーはブラック。ベージュのロゴ模様。・スクエアネック・取り外しと長さの調節ができるショルダーストラップ・背面に開閉ジッパーカラー：Black/Beige68%ポリアミド,32%エラスタン.ポーランド製。
http://narcologia.ru/goods/displease677331.html
http://narcologia.ru/goods/passivity680983.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador426406.html
正規/新品 ミスビヘイブ misbhv モノグラム トップス キャミ
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