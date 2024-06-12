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【昨夏購入再値下げ】フレイアイディーシフォントップス/薄ピンク/シースルー
商品番号 H72667569261
商品名

【昨夏購入再値下げ】フレイアイディーシフォントップス/薄ピンク/シースルー
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年夏に大人気だった商品^^◯サイズ　フリー淡いピンク系1枚で着れる店舗完売続出の人気商品ウエストがシュッとスタイル良くみえます。おへそ辺りから切り替わり生地専用のキャミソールが付いてますので組み合わせや下着など心配はなかったです。人気商品でしたので、大幅な値下げ交渉はご遠慮くださいませ。✳︎他にも出品はございますので、気になる商品ございましたら幸いです！是非ご覧くださいませ。柄・デザイン···無地柄・デザイン···レース　シースルータイト　人気24時間以内の返信、匿名即日発送可能まとめて買いでお値引き可
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