新品タグ付き　ZARA　コントラストエンブロイダリー トップス

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商品詳細
オンラインで購入しました。ZARA特有の刺繍や生地の粗さにご理解頂き、ご検討下さい。新品未使用ですが、素人検品・自宅保管のため細かい所が気になる方のご購入はお控え下さいm(__)m
http://narcologia.ru/goods/marshal820880.html
http://narcologia.ru/goods/procurement923733.html
http://narcologia.ru/goods/freezer688998.html
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