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H537◆ジョゼフ【36／Ｓ】シルクピンタックブラウス　絹１００％　大人可愛い
商品番号 S51957567281
商品名

H537◆ジョゼフ【36／Ｓ】シルクピンタックブラウス　絹１００％　大人可愛い
ブランド名 ジョゼフ
特別価格 税込 1,434 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK。安心の匿名配送♪≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣❤️管理♡♦︎ブランドJOSEPH／ジョゼフ　オンワード樫山♦︎色柄オレンジ　サーモンピンク　ニュアンスカラー　無地♦︎状態特に目立つ大きな汚れ傷はございません。♦︎サイズ：写真参照⚠️実寸サイズ参考平置き実寸（cm）前着丈53後着丈47.5肩幅35.5身幅43袖丈16.5★レディース♦︎ストレッチ：なし♦︎ポケット：なし♦︎生地感：薄手♦︎裏地：なし大人可愛い　おしゃれ　インナー大人コーデ　カジュアル　シンプル可愛いギャザー　春夏秋　半袖　フェミニンプルオーバー　オフィスカジュアル高級感　高見え　上品　上質手洗い可能◎≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣#Bob♡プロフにお得情報掲載中#Bob♡おすすめのレディース一覧はこちら#Bob♡Gシリーズ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿他にもメンズやレディース商品を出品中です。パンツやデニム、ボトムス、スカート、ワンピースなどおすすめの商品もございます。トップスやブラウス、Tシャツ、シャツ、カーディガンをお探しの方にもおすすめです。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿プロフィールに注意書きございます。お気軽にコメント下さい♪⑧保管$$1831
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