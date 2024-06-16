Sedacle トップス シャツ ブラウス

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色···グレー袖丈···長袖【1度も着用しておりません】メンズでもレディースでも着用可能なカラーです！色は、ちょっと青に近いグレートブラウンっぽい色味です！これからの時期は、グレーパーカーなどと合わせると激カワだと思います⸜❤︎⸝‍