JAM HOME MADE ピアス 未使用

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商品詳細
JAMHOMEMADEジャムホームメイド安全ピンダイヤモンドピアスK10ピンクゴールド/片耳サイズ 17×4(mm)ポスト 0.8mm(20Ｇ)セーフティピンをモチーフにしたピアスです。K10ピンクゴールドを使用、女性らしい華奢なボリュームに仕上げ、カバー部分には回り込むようにクリアダイアモンドを6石セットしています。未使用品材質···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/ambassador938706.html
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