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coach バック
商品番号 A85004398176
商品名

coach バック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン、ピンク貰い物です。全く使わないので出品しました。バックを入れてある巾着袋？にシミがあります。本体バックには見る限りシミ、汚れ、傷等ありません。幅が約、40センチ高さ約、26センチ底が約　16センチでした。神経質な方のご購入はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly998884.html
http://narcologia.ru/goods/peroration107915.html
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