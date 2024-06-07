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商品詳細
カラー···ブラウン、ピンク貰い物です。全く使わないので出品しました。バックを入れてある巾着袋？にシミがあります。本体バックには見る限りシミ、汚れ、傷等ありません。幅が約、40センチ高さ約、26センチ底が約 16センチでした。神経質な方のご購入はご遠慮ください。
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