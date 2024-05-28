マークジェイコブス　スナップショットバッグ

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商品詳細
◯マーク・ジェイコブス（MARCJACOBS）写真撮影の為開封しました。国内鑑定済新品未使用品です。【サイズ】 W19cm×H11cm×D6cm ショルダーベルト約110～145cm（調整可能）・ブランドロゴ入り保存袋とタグ付きです⭕️シンプルでスタイリッシュなデザインが特徴的です。コンパクトなサイズ感ながらもしっかりと荷物を収納できます。レザー素材が高級感を漂わせ、コーディネートのアクセントにもなります。※プロフ一度拝見お願いします※他フリマサイト載せてますので早い者勝ちで無くなっている場合ございます。#マークジェイコブス#MARCJACOBS#誕生日#記念日#プレゼント#ショルダーバッグ#カメラバック
http://narcologia.ru/goods/manufacture115741.html
http://narcologia.ru/goods/kindness796505.html
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