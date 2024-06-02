マリメッコ♪人気　マイシングス　ショルダーバッグ　ブラック

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カラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ素材···ナイロンマリメッコ♪人気 3ファスナーポケット付きマイシングス ショルダーバッグ ブラック です。新品、未使用、マリメッコ紙タグ付です。軽量で扱いやすく、傷や汚れが目立ちにくいナイロン素材を使用した横長タイプのショルダーバッグ。シンプルで洗練されたデザインに、ブランドのロゴタグがお洒落なワンポイント。内側・外側の多様なポケットは小物の収納に役立ちます。どんなスタイルにも合わせやすく、日常使いやちょっとしたお出掛けに大活躍しそうです。こちらは並行輸入品で、国内正規品ではなく、海外基準の正規品になります。※海外 製品の為、日本製に比べサイズの誤差、縫製が甘い部分がある場合があります。店頭商品同等のクオリティーをお求めの方は、店頭で実物をご覧になり店頭でのご購入お願いします。ご理解のある方のご購入お願いします。ご購入の、方には女子力アップグッズをおつけしております♪サイズ本体：約17×25.5×11.5(H×W×D単位cm)ショルダーストラップ長さ：84.5-147.5cm(長さ調節可)本体重量：約345gカラーBLACK(ブラック)素材本体：ナイロンスペックファスナー式開閉/内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×4/外側：ファスナーポケット×2お値引き不可です