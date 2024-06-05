エルベシャプリエ　ミニ　ショルダーxs 1927

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最近使わないので出品します。数年前にタカシマヤのエルベで購入しました！主に子供の行事の時に大切に使っていました。多少汚れありますが、目立つ感じではないのでまだまだ使えます✩中古品気にならない方のみお願いします！