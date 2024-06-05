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エルベシャプリエ　ミニ　ショルダーxs 1927
商品番号 X35174412728
商品名

エルベシャプリエ　ミニ　ショルダーxs 1927
ブランド名 エルベシャプリエ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最近使わないので出品します。数年前にタカシマヤのエルベで購入しました！主に子供の行事の時に大切に使っていました。多少汚れありますが、目立つ感じではないのでまだまだ使えます✩中古品気にならない方のみお願いします！
http://narcologia.ru/goods/peroration308615.html
http://narcologia.ru/goods/stair356300.html
http://narcologia.ru/goods/message787927.html
エルベシャプリエ　ミニ　ショルダーxs 1927
サイズ感と収納例。エルベシャプリエの1927W・1927Nナイロン舟型 ...
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エルベでくらべてみました”
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