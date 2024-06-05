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- ＊新品＊ BE RADIANCE ふんわりトップス
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商品詳細
BERADIANCE＊新品未使用品＊タグ付きです。購入したきり着る機会がなくクローゼットにしまっていました。綺麗な状態です★３重フリルになっていて、胸元のパールが華やかさを演出してくれます。・size/Ｆ・BERADIANCE・定価/7,900+税自宅保管・中古品にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。カラー...ホワイト袖丈...袖なしネック...Uネック
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