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パルティクラール　暗めブルー　立ち襟　ブラウス
商品番号 Y76446409144
商品名

パルティクラール　暗めブルー　立ち襟　ブラウス
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専用色···ブルー袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)パルティクラールの立ち襟のブラウスです。襟は折ったりも出来ます。腰回りの沢山のボタンがおしゃれです。一回のみ着用しております。身幅57センチ　丈76センチ
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パルティクラール　暗めブルー　立ち襟　ブラウス
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