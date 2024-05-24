ポリエステルメッシュショート5分袖シャツ ネイビー

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商品詳細
✳︎✳︎✳︎コメント、購入申請前に必ずプロフの確認をお願いします✳︎✳︎✳︎B\u0026Yのショート丈シャツです。サイズ:フリーカラー:ネイビー目立った傷、汚れはありません。4-5回着用のみの美品ですが、神経質な方は購入申請ご遠慮ください。
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