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ポリエステルメッシュショート5分袖シャツ ネイビー
商品番号 K67762022689
商品名

ポリエステルメッシュショート5分袖シャツ ネイビー
ブランド名 ビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✳︎✳︎✳︎コメント、購入申請前に必ずプロフの確認をお願いします✳︎✳︎✳︎B\u0026Yのショート丈シャツです。サイズ:フリーカラー:ネイビー目立った傷、汚れはありません。4-5回着用のみの美品ですが、神経質な方は購入申請ご遠慮ください。
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