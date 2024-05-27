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カラー···ブルーパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬今月いっぱいで公開停止しますキジュンの韓国のサイトから輸入しました。サイズはSサイズになります。3回ほど着用しましたが、似合わなかったので出品しますルセラフィルムのカズハが着用しておりますthisisneverthatmschfmischiefadererrorLMCherprahajohnujohlitmuslutenskishidamikinoirkeininomiyamm6maisonmargielaakikoaokimamekurogouchibelperyoheiohnoherprahapalomawoolghospellgannihififnkNERDYOYOVERRSHETHISCOMMAMASSNOUNSTEREOVINYLSCOLLECTION#mschf#adererror#ジェニ #kijun#ルセラフィルム #カズハ #宮脇咲良