QT02 エルメス フールトゥPM ミニトートバッグ タグ有り ハンドバッグ ...

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#ブランドショップパレットの出品物一覧#ブランドショップパレットの出品物バッグ一覧#ブランドショップパレットの出品物フールトゥ一覧【商品説明】縦約22㎝横約30㎝厚さ約8㎝重さ345gハンドル約23㎝内ポケット1ヶ所色…ネイビー✕ブラウン素材…コットン【状態ランク】状態ランク…BN…新品・未使用S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に使用感があり経年劣化がみられます。素材のベタ付きはありません。中古品特有のニオイがします。ファスナーの開閉、ホックの留まりに問題はありません。外側表面にスレと型くずれがみられます。(写真1,2参照)内側表面に若干スレがみられます。(写真5参照)内ポケットに目立つダメージはなく比較的キレイです。ハンドルにヨゴレと毛羽立ちがあります。(写真7参照)四角フチ周りにスレがみられます。(写真8,9参照)ファスナートップ、ファスナー金具類に細かなキズとヨゴレがあり、、レザー部分ににヨレがみられます。。ホックに細やかキズ、くもりがあります。(写真10参照)上記にダメージがありますが、普段使いには問題なく、お使い頂ける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。【検索ワード】ハイブランド高級ブランドトートバッグハンドバッグHERMESレディース紺色茶色