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中国　影青　葡萄紋杯　送料込み1207
商品番号 J84043245789
商品名

中国　影青　葡萄紋杯　送料込み1207
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 7,595 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込み　即購入ok！釉薬の貫入があります。口径　7.5cm高さ　5.6cm●その他、注意事項：中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。ご返品はお受けすることができません。
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http://narcologia.ru/goods/influenza871593.html
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