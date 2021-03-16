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フルラ メトロポリス バイカラー ショルダーバッグ
商品番号 H16141778867
商品名

フルラ メトロポリス バイカラー ショルダーバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にデパートのフルラで購入しました。ミニサイズとゴールドのチェーンがかわいい、メトロポリスです。中はビビットなピンク色です。蓋の裏側にはみ出した糊が変色している部分があります。写真で確認してください。白と黒のバイカラーが使いやすく、また、ファッションのポイントになります。私にはサイズが小さく、出番がないので、気に入っていただける方にお譲り致します。購入してから数年経っていること、自宅で保管していたことをご了承の上、気になる方はご購入お願い致します。※ゆうゆうメルカリ便にも変更可能です。ご相談ください。
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