Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up



Her lip to Gentiana Print Frill Set Up Her lip to Gentiana Print Frill Set Up

HerliptoGentianaPrintFrillSetUp新品・未使用・未着用・タグ付き公式サイトから購入した正規品トップスのみの購入もOKです。■カラー:ecru■サイズ:SトップスS[着丈:47.5/肩幅:37/バスト:95/バスト(立体):107/裾まわり:115/袖丈:65.1](cm)スカートS[総丈:84/ウエスト:60/ウエスト(最大):77.4/ヒップ:92/裾まわり(フリル付け位置):82](cm)※サイドコンシールファスナー■素材:表地:ポリエステル100%裏地:ポリエステル95%/ポリウレタン5%カラー···ホワイト柄・デザイン···花柄