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レリアン トップス 大きいサイズ 13号
商品番号 T55282644802
商品名

レリアン トップス 大きいサイズ 13号
ブランド名 レリアン
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

レリアントップス年齢不問。上質、高級感があり素敵です。さらりとおしゃれに着て頂けると思います。【表記サイズ】13号(実寸を参考にしてください)【平置き実寸】　身幅約58cm着丈約64cm＊素人採寸のため誤差はお許しください。【素材】　画像のタグをご確認ください。【状態】1度の着用です。【注】USEDや自宅保管に充分ご理解のある方にお願いします。＊素人撮影のため色が異なって見える場合があります。色に強いこだわりのある方や細かいことが気になる方は購入をお控えください。簡易包装でコンパクトに梱包します。
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