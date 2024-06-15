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- ✿︎8.4-3E/ヴィンテージ/シャツ/サイズ9号
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商品詳細
・状態は画像にてご確認下さい。・個人保管、中古品なので汚れ等があることをご了承下さい。・サイズ肩幅…約54cm身幅…約57cm袖丈…約36cm総丈…約80cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。#シャツ###Midori専用ページ作成しません#ヴィンテージ#古着男#古着女子#US古着#アメカジ#古着屋#レディース古着#メンズ古着#レトロ#50s#60s#70s#80s#90s#00sST袖丈...半袖
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http://narcologia.ru/goods/slide358587.html
http://narcologia.ru/goods/calling400750.html
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