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Tシャツ
商品番号 W50009482966
商品名

Tシャツ
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ピンクご覧いただきありがとうございます♪ミラオーウェンのTシャツです。一点ものです！と店員さんがおっしゃってました。色がとても綺麗で、サーモンピンク？とゆう感じです。一度だけ着用しましたが、子どもにママは明るい色が似合わないよ。。と言われてしまい…なくなく手放すことにしました。お似合いになる方にお譲りしたいです生地は薄くなくしっかりとした生地のTシャツです！！よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/unusable311174.html
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