マドモアゼルノンノン　ネルシャツ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。マドモアゼルノンノンのネルシャツです。お色は濃いめのグレーになります。襟のワンポイントがとても可愛く後見頃のタックが素敵なシャツです。目立った傷や汚れなどは見当たりませんが画像にてご確認をお願い致します。★ご購入前にプロフィールを必ず一読頂きますようお願い致します。色···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···カジュアル
http://narcologia.ru/goods/cotton126661.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless263059.html
http://narcologia.ru/goods/calling433750.html
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