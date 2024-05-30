夏 可愛い ギンガムチェック フリルブラウス ノースリーブ 水色 INGNI ...

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商品詳細
可愛い♡ギンガムチェックブラウス 匿名商品状態は良く綺麗です。INGNIイングで購入。夏にピッタリの水色がオシャレ☀︎涼しげなサラッとした素材です。肩はフリルがついていて可愛くて二の腕が細く見えるのでオススメです♪襟付きで、胸元にはポケットがあります。ボタンは花の形になっています。リボン結びで、ガーリーキュートな印象になれます♡即購入OK⭕️コメントもお気軽に！ブランド INGNIイングサイズ Mカラー 水色白柄 ギンガムチェック素材 ポリエステル100%
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