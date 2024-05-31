LACOSTE（ラコステ）トリコロール柄ポロシャツ

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ブランド LACOSTE（ラコステ）サイズ 38着丈 56cm身幅 44cm（素人採寸ですので多少の誤差があるかもしれませんがご理解の程宜しくお願いします）colorホワイト/トリコロール柄状態 試着のみ未使用に近いです！自宅保管、喫煙者、ペットなしLACOSTEラコステUNIQLOユニクロGUジーユーH\u0026MエイチアンドエムDIORfendiGUCCIポロシャツ海外、アメカジ、夏服