【美品】出品10月末迄！フラミンゴファーム アウター コーデュロイ イエロー

人気配信者様のおすすめだった、フラミンゴファームのコーデュロイシャツです。ゆったりしたサイズ感で、中にニットを着ても、少し襟を抜くように着ても、とてもかわいいと思います。M〜Lサイズの方に着ていただけると思います。ほどよく厚手の素材ですので、秋や春の肌寒い日には、防寒のライトアウターとしても役立ちそうです。鮮やか過ぎないイエローが差し色としても映えます！着丈前69、後ろ75、身幅63です。税込14300でした。一度数時間着用したのみの美品です。人気配信者さまも紹介していました。とてもかわいくてまだ迷っていますが、クローゼットがいっぱいになってきましたので、もしこのお値段で気に入ってくださる方がいましたら…クロシェcloche、ミズイロインド、マイカ、イエナ、ジャーナルスタンダード、シュガーローズ、セブンフェアリー、ビュルデサボン、beams、ビームス、ナノユニバース、アクアガール、IENA、ナノユニバース、ガリャルダガランテ、パラスパレス、パシオーネ、siro、CLANE、リムアーク、セブンフェアリー、wis...、パドカレ、シアン、ayane、などお好きな方にも…カラー···イエロー着丈···ミドル柄・デザイン···無地素材···コーデュロイジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···春、秋、冬



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