☆良品☆HERMES 大判スカーフ カレ90 クレオルの楽園 #0928y116

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09-28.06.116コメントなしの即購入OKです(o^^o)無言取引もOKお急ぎ便可能→購入前にコメント下さい(匿名発送で安心♪)◆付属品◆写真の物すべて→本体のみ◆状態◆素材表記のタグ取れわずかな引っ掻き跡と汚れどちらも使う分にほぼ影響ない思います。シワも少なく比較的キレイなお品ですので安心してお買い求め下さい^_^◆概要◆【ブランド名】HERMES／エルメスクレオルの楽園【購入経路】JBAオークションなどの古物市場(大手買取業者様など参加する市場。鑑定済みの正規品です)【購入日】2023年9月【大きさ】約90×90cm【カラー】ホワイト【素材】シルク【用途】結婚式や成人式やプレゼントでも↘️他の商品も見てみる(セット購入だとお値下げ優遇)↙️スカーフ商品一覧→#ヨシ小物スカーフHERMES商品一覧→#ヨシ小物エルメス