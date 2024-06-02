HERMESガーデンパーティTPM

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商品詳細
ご覧いただき有り難うございます。2023年1月高島屋大阪で購入しました。黒のオールレザーはかなり希少と幅広いシーンで活躍すること間違い無しの定番バッグだと担当の方より伺っています。使用回数1回とてもキレイな状態だと思います。角スレ、目立つキズ等無しですが。新品ではございません。とても入手困難なお品物です。刻印:B刻印2023年最新刻印です。お色:ノアール(黒)お素材:ネゴンダ付属品:お箱、布袋、リボンW30cm×H20cm×D13cmハンドル高さ：約12cmハンドル長さ：約30cm付属品:オレンジBOX、保存袋、ショップカード、レシート素材···レザー(本革)
http://narcologia.ru/goods/tenet171063.html
http://narcologia.ru/goods/stage772897.html
http://narcologia.ru/goods/mythic821035.html
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