【美品】SAINT LAURENT 三つ折　財布　オリガミ　タイニーウォレット

ご覧いただきありがとうございます◎●アイテムサンローランの三つ折り財布です！高級感のあるゴールドのロゴが華やか✩手触りが良く、手馴染みも良いお財布。流行り廃りのないデザインなので長く使ってもらえるかなと思います(^^)手の平サイズなので小さなバッグにも◎●サイズ・仕様《サイズ》タテ6.5cmヨコ9.5cm《広げた状態》ヨコ18.5cm《仕様》カード入れ 小銭入れ お札入れコンパクトですがカード入れもあり使い勝手の良いお財布です♡平置き実寸。素人採寸ですので、多少の誤差はご了承くださいm(__)m●状態目立つ傷は少ないです◎表面のロゴの上の部分、小銭入れの上の部分に少し黒ずみがあります！画像以外の箇所で気になる部分があれば追加撮影できますのでお気軽にコメントください⭐︎●カラーボールド写真より落ち着いたお色なので年代問わず使ってもらえます♡画像とお色が異なって見える事があります。私の説明も個人の感覚的な事なので上記の事と合わせてしっかり納得した上でのご購入をお願いいたします。●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。＊まだまだたくさんご使用していただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。＊素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。＊お品物（お財布）のみのお渡しです。撮影に使用している小物はつきません。



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