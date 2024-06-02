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レオナールノースリーブワンピース
商品番号 Q98923094119
商品名

レオナールノースリーブワンピース
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 137,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プリント柄の美しいレオナールのノースリーブワンピースです。お花柄がとても華やかで美しいです今年は残暑も厳しくまだまだ活躍してくれそうです。カーディガンの色で色々な表情が楽しめ秋までお召しいただけるとおもいます。是非ご検討ください。
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