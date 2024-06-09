PUMA　チビTシャツ

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ハワイで５年程前に購入しました。短め丈がとてもかわいく裾も少し絞られているのでスタイルよく見えます♪かなり気に入って買ったのですが着ないまま保管しておりました、、、日本に入っているかどうかもわからないので人とかぶらなさそうです♪ダンス着等にしてもかわいいです^^丈 42cm#レア #海外 #スポーツ 柄・デザイン...プリント（ロゴなど）袖丈...半袖