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【定価以下】新品未使用ALEXIASTAM バックデザイントップス
商品番号 R16555374100
商品名

【定価以下】新品未使用ALEXIASTAM バックデザイントップス
ブランド名 アリシアスタン
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アリシアスタン新品未使用タグ付きベージュ定価￥6048メイントップス、インナーとしても着用可能なバックデザイントップス。サイズ:F[サイズ]※平置き寸法となります。着丈:31cmバスト:35cm裾幅:31cm天幅:20cm[素材]綿56%,レーヨン37%,ポリウレタン7%他でも出品していますので突然削除される場合があります。#アリシアスタン#ALEXIASTAM#山中美智子#トップス#インナー
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