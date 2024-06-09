【定価以下】新品未使用ALEXIASTAM バックデザイントップス

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アリシアスタン新品未使用タグ付きベージュ定価￥6048メイントップス、インナーとしても着用可能なバックデザイントップス。サイズ:F[サイズ]※平置き寸法となります。着丈:31cmバスト:35cm裾幅:31cm天幅:20cm[素材]綿56%,レーヨン37%,ポリウレタン7%他でも出品していますので突然削除される場合があります。#アリシアスタン#ALEXIASTAM#山中美智子#トップス#インナー