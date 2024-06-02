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Rossa 花柄ジャケット 美品
商品番号 G29879266442
商品名

Rossa 花柄ジャケット 美品
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。Rossaらしい美しいレース生地の透け感のあるステキなジャケットです。こちらでお譲り頂きましたがサイズが大きめでした。試着程度お品ものと記載されていました。サイズ４６肩幅41cm位身幅53cm位丈68cm位袖丈55cm位定価80000円位宜しくお願いいたします。5600→
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