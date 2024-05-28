MARNI マルニ かごバッグ マイクロミニ ブラック

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ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可です。新品未使用、即購入可能です。マルニのトロピカリアカゴバッグになります。マルニの【トロピカリアTROPICALIAマイクロMICRO】かごバッグです。夏にぴったりなラフィア素材を使用し、部分的にレザーのアクセントを添えて、クラシックなサマー?バッグを贅沢に仕上がっています。自分へのご褒美、大切な方へのプレゼント?ギフトなど、この機会にいかがでしょうか。【サイズ】マイクロサイズ高さ約18cm横幅約22cmマチ約10cm【素材】ショルダーストラップ、袋タグ付き並行輸入品となります。ご購入にあたって注意事項並行輸入品のため国内正規品とは品質タグの記載が若干異なります。（マルニジャパンの記載はありません）こちらは商品の特製上、一点一点ディテールが異なる場合が御座います。日本製品同等の品質をお求めの方や商品の状態などについて神経質な方は購入をお控え下さい。