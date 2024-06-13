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SIWEM シウム デニムパンツ ストレートパンツ ワイドパンツ インディゴ M
商品番号 P65606167507
商品名

SIWEM シウム デニムパンツ ストレートパンツ ワイドパンツ インディゴ M
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SIWEMシウムCOROLLADENIMPANTSカラー：INDIGOインディゴネイビーサイズ：M新品未使用、タグ無し完売商品履くつもりでタグを取りましたが、なかなか着る機会がありませんでした。クローゼット整理の為出品します。お値下げ不可です。素人の自宅保管となります。気になる方はご遠慮ください。◾️商品説明ヒップから裾にかけて真っ直ぐに落ちるワイドストレートパンツ。フロントはピンタックで縦ラインを入れ、よりすっきりした見え感に。裾にスリットを入れているので、フラットシューズを合わせたリラックス感のあるスタイリングも上品に仕上がります。terawearemurinaRETROGIRLレトロガールglobalworkグローバルワークjeanasisジーナシスheatherヘザーlepsimレプシムnikoandニコアンドlowrysfarmローリーズファームandemiuアンデミュウzaraザラdholicディーホリックearthmusic\u0026ecologyアースミュージックアンドエコロジーfifthフィフス夢展望majesticlegonマジェスティックレゴンしまむらavailアベイルgrailGRLグレイルingniイング神戸レタスguジーユーuniqloユニクロhoneysハニーズtitivateティティベイトluzllenaラズレナwegoウィゴーriendaリエンダdazzlinダズリンresexxyリゼクシーegoistエゴイストmoussyマウジーAZULアズールプチプラのあやプチあやあやらーmumuムムてらてらさん星玲奈えだrinaりなリナ近藤千尋vivi2PINKコラボ田中里奈mysaスザンヌomichicoちこyumiゆみmarieまりえ旅色taiyousappiさっぴ
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