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MCM ドラム型　ショルダーバッグ ヴィセトス PVCレザー
商品番号 X84792134746
商品名

MCM ドラム型　ショルダーバッグ ヴィセトス PVCレザー
ブランド名 エムシーエム
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品MCMエムシーエム　ドラム型ミニショルダーバッグヴィセトスPVCレザーミニショルダーと言っても、長財布やスマホ、ペットボトルもしっかり入るサイズ感になります♪レザー部分はしっかり艶もあり良コンディションです♪目立つダメージや汚れもありません^^サイズ高さ　約13cm　横　　約23.5cmマチ　約12cm（1番広いところ）　素人採寸のため、多少の誤差は容赦ください。■説明気になる点がございましたらなるべく早めにお答えさせていただきますので、よろしくお願い致します^^あくまで中古品ですので写真判断でご理解したうえでご購入のご検討お願い致します。■配送簡易包装にて2-3日程度で発送いたします。
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