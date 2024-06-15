オールドコーチ　ショルダーバッグ　ダークネイビー 9790

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■ブランド名コーチ COACHショルダーバッグ、ダークネイビーターンロック 9790■サイズ縦幅19cm横幅27cmマチ10cm●素材：牛革、レザー●状態比較的キレイな状態だと思います。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。