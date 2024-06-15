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オールドコーチ　ショルダーバッグ　ダークネイビー 9790
商品番号 M69694146532
商品名

オールドコーチ　ショルダーバッグ　ダークネイビー 9790
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,207 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド名コーチ　COACHショルダーバッグ、ダークネイビーターンロック　9790■サイズ縦幅19cm横幅27cmマチ10cm●素材：牛革、レザー●状態比較的キレイな状態だと思います。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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