バーバリー　ブルーレーベル　マフラー

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BurberrysバーバリーBURBERRYBLUELABELブルーレーベルマフラー リバーシブルタイプ【品番】 BT608-033 【size】 190㎝ ×20㎝ 素人採寸の為ご了承ください。【カラー】 Burberryノバチェック ブラウンキャメル【素材】 ニット部分ウール80% ナイロン20% チェック部分ナイロン100%【製造国】 MADEINJAPAN日本製三陽商会製品【状態】比較的✨美品の部類だと思いますが※10枚目の写真の通りほつれが2箇所あり、街のお直し屋さんにて補修しております。あまり目立ちませんが気になる方はご遠慮ください。※あくまでも中古品、素人検品及び自宅保管をご理解の上、神経質な方のご購入はご遠慮願います。（細かい傷や使用感などある場合がございます）※撮影時の光により実物とお色が違って見える場合がございますがご了承願います。商品すり替え防止の為、返品はご遠慮ください。ご納得上ご購入よろしくお願い致します。