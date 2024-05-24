新品未使用ですが訳ありホースヘアーハンドバッグです

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新品未使用ですが保管中に引っ掻けたキスを接着剤でなおしているので格安にさせていただきましたご了承いただけますかた宜しくお願いしますサイズは下の横幅7CM上の横幅24.5CM高さ17.5CM底幅6.8ですハンドルの長さは31です気に入ってくださった方お探しの方よろしくお願いします#うさまるのバッグ他にもいっぱい#うさまるのバッグや鞄他にもいっぱい2PF37