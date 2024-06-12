ケイトスペード　レザー　ハンド　ショルダーバック　ベージュ　サッチェル ２way

見にきてくださりありがとうございます‪✳︎✳︎説明文は最後まで必ずお読みください✳︎✳︎サイズ等、適正かご確認、ご判断頂いたうえでお手続きへお進みください。◡̈ブランドKateSpade / ケイトスペード☆カラー ベージュ☆丈約 W21H17手高さ6ショルダー57調節可巾8☆素材 レザーとても柔らかなペブルレザーを使用してます。必需品はもちろんipadも収納でき大きなポケットがひとつ。クロスボディにできる付属のストラップが付いているので2wayで楽しめます♪そとは比較的きれいですが見えにくい箇所餅ての裏やバック内側に汚れがございます。気兼ねなくお使いしたい方におすすめです♪▲▲割引の詳細は、プロフィールをご一読下さい▲▲質問、相談等もお気軽にコメント下さい♪最後までご覧くださりありがとうございます(*˘︶˘*).。.:*♡【即購入OKです】【送料無料】管理No.AA155



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