HERMES エルメス スカーフ 馬車柄 カレ90

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お値下げ！18150→16500#iinamiブランド←他にも出品しております。こちらからどうぞ!! ブランド一覧がご覧いただけます!!☆正規品以外は手にした事が無い為、あり得ませんが、万が一、偽物だった場合には商品到着より１週間以内にご連絡お願いします☆☆返品・返金対応させていただきます☆※購入前にはコメントお願いします。＿＿商品情報＿＿☆☆メーカー：HERMESエルメス☆商品名：LAPROMENADEDELONGCHAMPSカレ90☆★サイズ約89cm×約89cm ※素人採寸の為、若干の誤差ございますので、 ご了承お願い致します。※状態：若干の傷汚れあり。※他、【中古品】ですので、写真や状態記入して無いものにも、傷、汚れ等ある可能性もございます。神経質な方はご遠慮ください。 付属品：画像の物全てになります。※トラブル防止の為、気になる事がございましたら、購入前にご質問頂き、ご納得の上ご購入お願い致します。ITFE0L4FHEIG#エルメス#シルク#スカーフ#カレ90