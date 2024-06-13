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商品詳細
デミルクスビームスDemi-LuxeBEAMS/ジャカードフレアドレス2023年2月に購入した、未使用タグ付きのお品になります。￼素材ポリエステルサイズ38です。以外、お品の説明文をコピペさせていただいています。■デザイン華やかな存在感を放つジャカードのワンピース。ふんわりとしたボリュームスリーブが可憐なムードを添える主役級の1着です。■ディテールバックに施されたゴールドのジップがラグジュアリーな印象をプラス。ゴム仕様の袖口をたくし上げて、更にボリュームアップさせて着用いただくのもおすすめです。■サイズAラインフレアのシルエット。ボリュームスリーブでアームはゆったりとした着用感です。■素材〈Demi-LuxeBEAMS〉定番人気のフクレジャガード素材です。カラー···ブラック柄・デザイン···その他袖丈···七分袖どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/traverse438426.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant463882.html
http://narcologia.ru/goods/reboot588936.html
Demi-Luxe BEAMS / ジャカード フレアドレス 23FO
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2023 フォーマル コレクションvol.2｜ビームス 名古屋｜BEAMS
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