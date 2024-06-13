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ドルガバ　バングル
商品番号 O72152626793
商品名

ドルガバ　バングル
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

赤のバングルです。使用しませんので出品致します。※中古品、自宅保管の為、神経質な方、完璧な状態をお求めの方はご購入お控え下さい。
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