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商品詳細
ブランド ロエベ（LOEWE）フリンジ付大判タオル新品未使用定価 税込67100円【モデル】Paula'sIbizaビーチタオルやファブリックインテリアとしても綺麗なカラーです。【カラー】イエロー【サイズ】W約171.5cmxH約87cmフリンジ部分は含んでいません。実寸サイズには多少の誤差がある場合があります。【素材】コットンお部屋のソファやベットにかけたり インテリアとしてもつかえます。爽やかなイエローがお部屋を明るくしてくれます。販売元LVMHファッショングループジャパン株式会社ロエベジャパン0362156116すり替え防止のため返品はいたしかねます。
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新品未使用 LOEWE ロエベ コットンタオル ビーチ タオル | labiela.com
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