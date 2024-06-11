高級品　ウレタンソール　草履　赤　Lサイズ　24cm　皮革

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商品詳細
ウレタンソール素材の草履です。全長約24cmです。カラーは、赤（レッド）で、一部金色も混じっていて高級感があります。底は、皮革となっています。底が若干汚れありますが、その他は目立つ汚れなく、綺麗な状態と思います。夏祭り、和装にもお使いいただけます。着物にも合うと思いますので、お供にどうぞ。詳細は写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/rebellion952378.html
http://narcologia.ru/goods/assessor239503.html
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