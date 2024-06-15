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MICHAEL KORSショルダーバッグ
商品番号 M36751814155
商品名

MICHAEL KORSショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何年か前にオークションで購入してあまり使う機会がなかったのでもったいないので出品します。柔らかいレザーで2wayなので使いやすいですよ。
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