O345アーバンリサーチロングワンピースシャツワンピース花柄総柄グリーン半袖春夏

◇商品説明・URBANRESEARCHのロングワンピースです。・スタイルよく見えるオープンカラーのデザインです。・ふんわりとした身体のシルエットをひろいにくい作りになっています。◇サイズonesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈38/41/113/34.5◇素材感・状態とろみのあるポリエステル素材ペチコートも同様目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラー花柄小花ボタニカル総柄グリーン緑ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすワンピース商品一覧#ちゃんまるわんぴーすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。OP-345



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