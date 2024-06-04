イアパピヨネ アニマルテープショルダーバッグ カーキ

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トレンド感のある太ベルトがお洋服の上から主張します。ボディバッグのように体に沿うように作られており、他にないデザインと使い勝手の良さが人気の秘密。短めに前で持つのがデザイナーのおすすめです。≪ポイント≫・ソフトなレザーで体にフィット！・太目のベルトで肩への負担を軽減・自転車に乗る時にもおすすめのバッグです≪仕様≫内ポケット：2外ポケット：1サイズ高さ 約19cm幅 約28.5cmマチ 約9cm多少の誤差はご了承下さいませ。柔らかい革のため、多少のシワ感はご理解ください。数回使用の品のため多少の使用感はご理解ください。【配送】簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。ご質問等お気兼ねなく！宜しくお願い致します。素材···牛革(本革)